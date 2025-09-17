Inscription
Delacroix à l'Assemblée nationale

Ambroise Tézenas, Barthélémy Jobert

A l'occasion de la réouverture de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, après un chantier de rénovation complète de plus d'un an et demi, cet ouvrage vous invite à (re)découvrir un trésor méconnu de ce haut lieu du patrimoine français : les peintures d'Eugène Delacroix à l'Assemblée nationale. Véritable " Chapelle Sixtine " de Delacroix, ces oeuvres d'exception retrouvent, grâce à cette restauration historique, toute leur splendeur et la vivacité de leurs couleurs d'origine. Ces peintures, rendues visibles au public, sont ici reproduites de manière inédite dans leur intégralité. Barthélémy Jobert, professeur d'histoire de l'art contemporain à Sorbonne Université, où il anime le projet "Delacroix numérique", est normalien, agrégé d'histoire et docteur en histoire de l'art. Après avoir enseigné à Harvard et travaillé au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale de France, il a été professeur aux universités de Grenoble puis de Paris-Sorbonne (aujourd'hui Sorbonne Université), dont il a été le dernier président. Il dirige aujourd'hui la Fondation Sorbonne Université.

Delacroix à l'Assemblée nationale

Ambroise Tézenas, Barthélémy Jobert

Paru le 17/09/2025

192 pages

Hazan

45,00 €

9782754117166
