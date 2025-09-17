Inscription
La beauté de l'amitié

Ágnes Heller, Maël Renouard, Agnes Heller

ActuaLitté
"La beauté de l'amitié brille dans un paysage dévasté, elle est une victoire momentanée sur l'étrangeté, sur un monde qui se dérobe et n'est plus la source d'aucune certitude". Le concept d'amitié, même quand on le considère du point de vue de l'histoire de la philosophie, a toujours une dimension existentielle. L'amitié est vécue par tous ; en la matière, personne n'est dépourvu d'expériences. La réflexion sur l'amitié va et revient sans cesse entre la vie et les livres. Ágnes Heller développe une brève et remarquable méditation qui parcourt l'histoire de la philosophie jusqu'à la modernité.

Par Ágnes Heller, Maël Renouard, Agnes Heller
Chez Rivages

|

Auteur

Ágnes Heller, Maël Renouard, Agnes Heller

Editeur

Rivages

Genre

Ouvrages généraux

La beauté de l'amitié

Ágnes Heller, Agnes Heller trad. Maël Renouard

Paru le 17/09/2025

96 pages

Rivages

7,50 €

9782743667979
