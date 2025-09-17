Inscription
#Essais

Guide des successions

Lexisnexis

Successions, libéralités, liquidations - partages, enregistrement, droit international privé : 60 fiches pour comprendre et bien appliquer un droit complexe ! 1/ Un outil opérationnel proposant une présentation synthétique du droit des successions et des libéralités, permettant de répondre rapidement aux questions courantes, complété par des fiches pratiques pour une application rapide et concrète dans la pratique notariale. 2/ Nombreux conseils pratiques et alertes aux professionnels. 3/ Un ouvrage rédigé par des auteurs et praticiens renommés.

Chez LexisNexis

Auteur

Editeur

Genre

Successions, libéralité

Guide des successions

Paru le 17/09/2025

800 pages

75,00 €

9782711043262
