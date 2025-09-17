Inscription
#Polar

Au bout de la route

Lee Child, Estelle Roudet

ActuaLitté
Un dangereux road-trip au coeur des Etats-Unis Jack Reacher, en route pour Chicago, se fait prendre en stop sur une nationale déserte à la frontière entre le Nebraska et l'Iowa par deux hommes et une femme qui se présentent comme des commerciaux ordinaires. Mais très vite, Reacher remarque que l'un d'eux n'a pas l'air d'être dans le véhicule de sa propre volonté. Non loin de là, un cadavre est retrouvé dans une station de pompage abandonnée au milieu de nulle part, attirant toutes les agences de police du pays. C'est que la victime et le meurtre n'ont rien de banal, comme Reacher lui-même va le découvrir, puisque ses bienfaiteurs ont en réalité un lien très particulier avec cette histoire... Une affaire qu'il compte bien régler à sa manière, et en faisant peu de cas de quiconque tenterait de l'en empêcher, criminels ou policiers. "Intelligent, haletant... L'un des Reacher les plus ingénieux de la série". The New York Times

Par Lee Child, Estelle Roudet
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Lee Child, Estelle Roudet

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Romans policiers

Au bout de la route

Lee Child trad. Estelle Roudet

Paru le 17/09/2025

458 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

9782702193488
