Nos Coeurs de verre

C'est dur de raconter une histoire d'amour et en même temps l'histoire d'un peuple qui se déchire. Mais c'était ça, pour moi, 1846 : je tombais amoureuse tandis que tout autour de moi le monde tombait en miettes. 1846, Irlande. La famine se répand dans les campagnes. Nell, jeune paysanne, voit ses proches souffrir de la misère et répondre aux exigences cruelles de leur propriétaire terrien, Lord Browning. La mort est partout, et la haine de l'Anglais grandit chez les Irlandais. Un jour, pourtant, Nell rencontre le beau et gentil John. Elle tombe amoureuse. Mais John est anglais... et il est l'héritier de la famille Browning.