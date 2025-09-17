Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Nos Coeurs de verre

Sarah Crossan, Clémentine Beauvais

ActuaLitté
C'est dur de raconter une histoire d'amour et en même temps l'histoire d'un peuple qui se déchire. Mais c'était ça, pour moi, 1846 : je tombais amoureuse tandis que tout autour de moi le monde tombait en miettes. 1846, Irlande. La famine se répand dans les campagnes. Nell, jeune paysanne, voit ses proches souffrir de la misère et répondre aux exigences cruelles de leur propriétaire terrien, Lord Browning. La mort est partout, et la haine de l'Anglais grandit chez les Irlandais. Un jour, pourtant, Nell rencontre le beau et gentil John. Elle tombe amoureuse. Mais John est anglais... et il est l'héritier de la famille Browning.

Par Sarah Crossan, Clémentine Beauvais
Chez Rageot

Auteur

Sarah Crossan, Clémentine Beauvais

Editeur

Rageot

Genre

Romans, témoignages & Co

Nos Coeurs de verre

Sarah Crossan trad. Clémentine Beauvais

Paru le 17/09/2025

400 pages

Rageot

17,90 €

ActuaLitté
9782700286151
© Notice établie par ORB
