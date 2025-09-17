Inscription
#Essais

Le guide de l'urbex

Juj'urbex

ActuaLitté
L'urbex, ou l'exploration urbaine, consiste à explorer et documenter des lieux abandonnés et interdits d'accès au public. A travers ses propres expériences, Juliette, alias Juj'urbex sur les réseaux sociaux, vous embarque avec elle pour mieux comprendre cette pratique hors du commun et vous transmettre sa passion. Elle reviendra sur les origines du genre, ses codes implicites et l'importance de la préservation des lieux abandonnés. Mais surtout, vous explorerez en sa compagnie et celle de ses amis urbexeurs, 15 lieux plus insolites les uns que les autres à travers le monde : parcs d'attractions abandonnés, villas désertes, Tchernobyl ou encore Fukushima n'auront plus de secret pour vous ! Et prolongez la découverte de certains lieux en scannant le QR Code associé, pour regarder l'exploration vidéo du site en question. Explorez comme si vous y étiez, et suivez heure par heure le déroulé de chacune de ses aventures.

Par Juj'urbex
Chez Marabout

|

Auteur

Juj'urbex

Editeur

Marabout

Genre

Beauté du monde

Le guide de l'urbex

Juj'urbex

Paru le 24/09/2025

144 pages

Marabout

17,90 €

