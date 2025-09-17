Au bord d'une route vers Camp Meeker

Un voyage dans les souvenirs, une exploration visuelle et narrative où paysages et pensées s'entrelacent au fil du trajet. Comme lorsqu'on est à l'arrière d'une voiture, une rêverie s'installe, bercée par le défilement du paysage. Les idées surgissent au rythme de la route, réveillant des images familières, ces itinéraires gravés en nous que l'on pourrait retrouver les yeux fermés. Ce livre adopte une double narration, mêlant dessins et textes, pour offrir une balade où les paysages flous du voyage se confondent avec les pensées d'un narrateur inconnu.