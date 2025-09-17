Inscription
Au bord d'une route vers Camp Meeker

Evan Renaudie

ActuaLitté
Un voyage dans les souvenirs, une exploration visuelle et narrative où paysages et pensées s'entrelacent au fil du trajet. Comme lorsqu'on est à l'arrière d'une voiture, une rêverie s'installe, bercée par le défilement du paysage. Les idées surgissent au rythme de la route, réveillant des images familières, ces itinéraires gravés en nous que l'on pourrait retrouver les yeux fermés. Ce livre adopte une double narration, mêlant dessins et textes, pour offrir une balade où les paysages flous du voyage se confondent avec les pensées d'un narrateur inconnu.

Par Evan Renaudie
Chez Quintal éditions

Auteur

Evan Renaudie

Editeur

Quintal éditions

Genre

Monographies

Au bord d'une route vers Camp Meeker

Evan Renaudie

Paru le 02/09/2025

52 pages

Quintal éditions

13,00 €

9782490649419
© Notice établie par ORB
