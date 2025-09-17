Comment sont passés les jours remonte un cours d'eau interrompu. La rivière est le personnage principal. Pourtant, les sujets naturels défilent le long des pages. Un manuel ou une méthode colorée se glisse dans l'écriture. Couleur après couleur, les vers reconstituent le paysage. Comme une balade sur un rivage, nos pas avancent sur une berge meuble mais sûre, tandis que nos yeux poursuivent les reflets de l'eau dans les feuillages. Ce sont des poèmes en image. Ce petit livre de vers illustrés revient sur un lieu disparu. Petite nostalgie lumineuse d'un paradis perdu.