Comment sont passés les jours

Alizée de Pin, Alizee De pin

ActuaLitté
Comment sont passés les jours remonte un cours d'eau interrompu. La rivière est le personnage principal. Pourtant, les sujets naturels défilent le long des pages. Un manuel ou une méthode colorée se glisse dans l'écriture. Couleur après couleur, les vers reconstituent le paysage. Comme une balade sur un rivage, nos pas avancent sur une berge meuble mais sûre, tandis que nos yeux poursuivent les reflets de l'eau dans les feuillages. Ce sont des poèmes en image. Ce petit livre de vers illustrés revient sur un lieu disparu. Petite nostalgie lumineuse d'un paradis perdu.

Par Alizée de Pin, Alizee De pin
Chez Quintal éditions

Auteur

Alizée de Pin, Alizee De pin

Editeur

Quintal éditions

Genre

Monographies

Paru le 02/09/2025

36 pages

13,00 €

