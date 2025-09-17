Inscription
Virus contre bactéries

Pascale Cossart

Le livre traite de la question de l'antibiorésistance : la résistance aux antibiotiques développée par les bactéries devient une menace pandémique, et il est urgent de trouver des moyens d'y faire face. Dans ce livre, Pascale Cossart soutient que, outre les antibiotiques, il existe un autre outil efficace pour détruire les bactéries : les bactériophages, qui sont des virus infectant les bactéries. Ils ont été découverts en 1917 par Félix d'Hérelle, qui les a utilisés pour tuer les bactéries responsables de maladies infectieuses, avant la découverte en 1928 des antibiotiques. Ces derniers ont été utilisés chez l'homme à partir de 1948 et leur succès a éclipsé les phages (qui n'ont plus été employés que de façon résiduelle et marginale), car leur spectre d'action est beaucoup plus large et ils sont plus faciles à produire en grande quantité. Mais ils entraînent des résistances de plus en plus importantes. Ce phénomène de l'antibiorésistance conduit à s'intéresser à nouveau aux bactériophages, qui ne présentent pas cet inconvénient et disposent d'autres atouts, présentés ici en détail, dans la perspective d'une médecine personnalisée. Ils apparaissent ainsi comme une solution potentielle à l'épuisement de l'antibiothérapie. Le livre s'ouvre sur l'analyse de la menace : l'antibiorésistance sera-t-elle la prochaine pandémie ? La capacité des bactéries à résister aux antibiotiques est déjà, de fait, une épidémie, mais c'est une épidémie invisible, silencieuse. On estime qu'elle pourrait causer 10 millions de morts par an en 2050. Le problème est traité en 5 parties : 1. Les bactéries et les virus ; 2. les phages (ou bactériophages : virus des bactéries) et les mécanismes qui leur permettent d'infecter et détruire les bactéries ; 3. les antibiotiques et leur fonctionnement + l'antibiorésistance : ses mécanismes et ses effets - une pandémie silencieuse et une menace mondiale 4. la phagothérapie : traitement des infections bactériennes à l'aide de phages historique, aspects scientifiques (modalités de la préparation de phages thérapeutiques, renaissance de la phagothérapie, essais cliniques, problèmes éventuels), aspects réglementaires et indications 5. la phagothérapie : atouts et obstacles (scientifiques et réglementaires) à une utilisation élargie (vers une médecine personnalisée)

Par Pascale Cossart
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Pascale Cossart

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Biotechnologie

Virus contre bactéries

Pascale Cossart

Paru le 17/09/2025

176 pages

Editions Odile Jacob

22,90 €

9782415008529
