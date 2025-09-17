Quand l’Intelligence Artificielle révolutionne le droit

L'intelligence artificielle ou IA est au coeur de nombreux débats et est le fer de lance de la majorité des entreprises. Il ne se passe plus une journée sans qu'une communication ne soit faite sur une nouvelle intelligence artificielle capable d'en faire plus que la précédente. De la même façon, il ne se passe pas un jour sans qu'une intelligence artificielle ne soit targuée de déficience, de déviation, de biais, d'erreur, de manque d'empathie, de racisme, autant d'attributs que l'on n'adressait auparavant qu'à des êtres vivants. Cette IA, sous quelque forme qu'elle soit, s'intègre de plus en plus dans nos vies privée et professionnelle. Et même si elle fait peur parfois, elle devient un acteur important voire incontournable de notre monde. Ce livre est destiné à toute personne curieuse d'en savoir plus sur l'intelligence artificielle et, plus précisément, de savoir comment cette intelligence artificielle est, ou sera, intégrée aux métiers et fonctions du Droit, et comment elle pourra contribuer à une justice moins arbitraire et accessible à tous. J'espère que les acteurs du droit, mais aussi chaque citoyen, s'y reconnaitront et que cet ouvrage permettra de mieux comprendre, appréhender et anticiper la révolution qui est en marche. Une première partie décrit les aspects et les domaines de l'intelligence artificielle tels qu'ils sont connus ou perçus aujourd'hui, comment ils se combinent et interagissent avec les métiers d'aujourd'hui et de demain. Un chapitre est consacré à la donnée juridique et à sa sécurisation et aborde la transformation digitale des organismes du droit. Le chapitre sur le biais dans l'intelligence artificielle nous permettra d'aborder et de comprendre comment celui-ci peut générer des problèmes et altérer significativement les informations, les preuves, les faits et finalement, les décisions prises. Enfin nous verrons pourquoi l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers est une problématique qui suscite énormément de questions. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, je m'attacherai aux professionnels et professions du Droit et m'intéresserai aux particularités et aux contraintes liées à ce domaine, à ses acteurs, ses métiers,rôles et compétences. Ensuite j'aborderai les diverses interactions entre l'IA et les professionnels du droit, d'une part et les individus justiciables ou pas, d'autre part. Je terminerai cette partie par un aperçu en France en Europe et dans le monde de ce qu'est aujourd'hui l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine du Droit. La troisième partie détaille l'impact et les risques de l'intelligence artificielle sur le domaine du Droit de demain. J'aborderai les opportunités et les avantages que va apporter l'IA à tout individu, professionnel du Droit ou pas ; je m'intéresserai aux métiers qui sont amenés à disparaître, ceux qui devront collaborer avec les IA et ceux qui ne devraient pas être impactés. Ainsi, je reprendrai les interactions professionnelles détaillées dans la deuxième partie et y intègrerai l'IA de demain. Enfin, un chapitre est consacré à la transformation des métiers du Droit pour tenter de définir comment ce domaine et ses acteurs peuvent et pourront réagir. Quelles sont les expertises et les compétences qui seront nécessaires demain, comment anticiper, se former, collaborer et éventuellement, comment et pourquoi changer de métier ? Ce livre fait partie d'une série dont l'objectif est de cerner l'impact de l'intelligence artificielle sur plusieurs domaines tels que la santé, le juridique, la culture, l'éducation, la finance, l'industrie, la sécurité, le transport, etc.