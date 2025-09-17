Inscription
#Essais

VBA Excel (versions 2024 et Microsoft 365)

Michèle Amelot

A la fois simple, pratique et complet, ce livre sur VBA Excel s'adresse aux utilisateurs d'Excel 2024 ou d'Excel Microsoft 365, ou aux développeurs souhaitant créer des applications de tableur conviviales, fiables et puissantes. Outre les éléments de base du langage VBA (structure du langage et concepts de programmation objet) vous permettant d'automatiser les traitements, vous apprendrez à générer des tableaux croisés et des graphiques, à concevoir des formulaires, à personnaliser l'interface d'Excel et notamment le ruban, à communiquer avec les autres applications Office, à importer ou publier des pages web et des fichiers XML, à exploiter les fonctions API de Windows et à utiliser ChatGPT pour optimiser votre productivité. De nombreux exemples sont présentés dans chaque chapitre et le livre se termine par un cas pratique qui vous guide dans la création d'une application Excel.

Par Michèle Amelot
Chez Editions ENI

Auteur

Michèle Amelot

Editeur

Editions ENI

Genre

Excel

VBA Excel (versions 2024 et Microsoft 365)

Michèle Amelot

Paru le 17/09/2025

430 pages

Editions ENI

32,00 €

9782409051289
