Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'art d'utiliser ses fautes d'après saint François de Sales

Joseph Tissot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si nos fautes devenaient nos plus grandes alliées ? Dans L'Art d'utiliser ses fautes, Joseph Tissot met en lumière une vérité profonde et libératrice inspirée de saint François de Sales : nos chutes ne sont pas des défaites, mais des points d'appui pour nous relever et avancer. Loin du découragement, ce livre invite à accueillir avec confiance la miséricorde infinie de Dieu, qui transforme nos faiblesses en chemin de progression. Publié pour la première fois en 1878, ce classique de la vie spirituelle continue de toucher les coeurs. A travers des pages empreintes de douceur et de sagesse, Tissot nous enseigne à faire la paix avec notre passé, à vivre le présent avec espérance et à regarder l'avenir avec foi. Un guide lumineux pour tous ceux qui souhaitent avancer, non pas malgré leurs fautes, mais avec elles. Joseph Tissot (1840-1894) était un prêtre catholique et écrivain spirituel français. Il s'est consacré à la diffusion des enseignements de saint François de Sales, prônant une spiritualité accessible, bienveillante et ancrée dans la vie quotidienne.

Par Joseph Tissot
Chez Ephata

|

Auteur

Joseph Tissot

Editeur

Ephata

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'art d'utiliser ses fautes d'après saint François de Sales par Joseph Tissot

Commenter ce livre

 

L'art d'utiliser ses fautes d'après saint François de Sales

Joseph Tissot

Paru le 17/09/2025

192 pages

Ephata

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385500948
9782385500948
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.