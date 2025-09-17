L'art d'utiliser ses fautes d'après saint François de Sales

Et si nos fautes devenaient nos plus grandes alliées ? Dans L'Art d'utiliser ses fautes, Joseph Tissot met en lumière une vérité profonde et libératrice inspirée de saint François de Sales : nos chutes ne sont pas des défaites, mais des points d'appui pour nous relever et avancer. Loin du découragement, ce livre invite à accueillir avec confiance la miséricorde infinie de Dieu, qui transforme nos faiblesses en chemin de progression. Publié pour la première fois en 1878, ce classique de la vie spirituelle continue de toucher les coeurs. A travers des pages empreintes de douceur et de sagesse, Tissot nous enseigne à faire la paix avec notre passé, à vivre le présent avec espérance et à regarder l'avenir avec foi. Un guide lumineux pour tous ceux qui souhaitent avancer, non pas malgré leurs fautes, mais avec elles. Joseph Tissot (1840-1894) était un prêtre catholique et écrivain spirituel français. Il s'est consacré à la diffusion des enseignements de saint François de Sales, prônant une spiritualité accessible, bienveillante et ancrée dans la vie quotidienne.