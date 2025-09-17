Le grand livre des chars et blindés de la seconde guerre mondiale

Chars et blindés, les piliers essentiels des arsenaux militaires. Epuisées par la Grande Guerre, les puissances victorieuses se lancent lentement dans le développement de nouvelles tactiques adaptées au combat avec des chars. Seule l'arrivée des Panzerdivisionen allemandes précipite les stratégies et les productions nationales. Après les premières campagnes de la Seconde Guerre mondiale, chaque état-major évalue les résultats pour en tirer des enseignements ; les unités blindées ont obtenu des succès inimaginables en termes de territoires occupés, de vitesse de progression et de désorganisation de l'armée adverse. En outre, elles ont mené ces opérations avec des pertes humaines et un taux de destruction d'éléments non militaires (les dommages collatéraux) très inférieurs à tous les autres systèmes d'armes modernes précédents. A partir de ce constat, les chars et les véhicules blindés sont devenus des piliers essentiels des arsenaux militaires. Outre ces atouts tactiques non négligeables, de tous les matériels qui composent les armées de terre, ce sont les plus spectaculaires, les plus photogéniques et les plus connus du public. Leur présence est synonyme d'aboutissement technique comme le montre cet ouvrage didactique et richement illustré de clichés d'époque, dont certains inédits ont été colorisés, de photographies modernes et d'illustrations précises et annotées. Voici retracée l'épopée de ces engins militaires fascinants et leurs évolutions techniques nécessaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Les principaux modèles, fleuron des industries nationales des belligérants, sont ici détaillés et mis en scène à travers les grandes batailles auxquelles ils ont participé. Ce livre est prolongé par une présentation de l'impressionnante collection de chars du musée des blindés de Saumur, dont certains sont encore en état de marche, et par la liste complète des principaux musées de blindés en Europe.