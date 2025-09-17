Inscription
Traverser les forêts

Caroline Hinault

Trois femmes, et une forêt. La dernière forêt primaire d'Europe, aux confins de la Pologne. Un sanctuaire sauvage peuplé d'une grande faune disparue ailleurs. C'est là que vit Véra, journaliste biélorusse exilée depuis le printemps au milieu des arbres et des bêtes. C'est aussi là qu'est revenue s'installer Nina, avec son fils, après avoir rêvé que sa beauté lui ouvrirait les portes de l'Occident. C'est là, enfin, dans cette " zone rouge " où patrouillent désormais les militaires, qu'Alma tente de franchir la frontière. Sans qu'elles le sachent, leurs destins vont s'entremêler. Elles y exploreront chacune une part de nos peurs et de nos désirs les plus profonds. Révélée par Solak, couronné de plusieurs prix littéraires, Caroline Hinault signe ici, sur les traces de la Divine Comédie, un roman inspiré d'événements ayant eu lieu à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie à l'automne 2021, et révélant la façon dont le langage cherche à se faire contre-frontière poétique. Ce livre, chant venu des profondeurs, fait écho aux mondes qui nous habitent. La forêt y est un paysage intérieur, à la fois inquiétant et reposant. Eric Libiot, Lire magazine. Cette forêt est un paradis éventré. La traverser expose à l'enchantement comme à la descente aux enfers. Le lecteur y est subtilement accompagné par les mots de Dante, et propulsé par une écriture luxuriante et escarpée, d'une beauté cinglante. Marine Landrot, Télérama. Prix Bretagne 2024.

Traverser les forêts

Caroline Hinault

Paru le 17/09/2025

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

