Mes instructions viennent de plus haut

Le 26 septembre 2022, l'explosion des gazoducs Nord Stream a coupé net l'artère énergétique de l'Europe, le grand cordon ombilical qui la reliait à la Russie et fournissait au vieux continent la majorité de son gaz. Les conséquences économiques et politiques de ce Pearl Harbor sous-marin demeurent encore mal connues. Qui a posé la bombe ? Et surtout qui en est le commanditaire ? L'affaire ne cesse de déranger, tant elle est devenue un enjeu majeur de la guerre de l'image qui sous-tend le conflit en Ukraine. Pour Moscou et ses affidés, jusque dans la presse française, c'est entendu : il s'agit d'une manigance de la CIA, désireuse de sevrer l'Europe de sa dépendance au gaz russe. Pour les défenseurs internationaux de Kiev : c'est sûrement un coup du Kremlin. Une équipe de journalistes de plusieurs grands médias européens, dont fait partie l'autrice, a passé deux ans à enquêter, faisant ainsi émerger une vérité complexe et révélatrice de notre époque. De Kiev à Varsovie en passant par la mer Baltique et Londres, Morgane Fert Malka nous raconte, à la manière d'un roman d'espionnage, les dessous de cette enquête hors norme et ses répercussions internationales.