Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mes instructions viennent de plus haut

Morgane Fert Malka

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le 26 septembre 2022, l'explosion des gazoducs Nord Stream a coupé net l'artère énergétique de l'Europe, le grand cordon ombilical qui la reliait à la Russie et fournissait au vieux continent la majorité de son gaz. Les conséquences économiques et politiques de ce Pearl Harbor sous-marin demeurent encore mal connues. Qui a posé la bombe ? Et surtout qui en est le commanditaire ? L'affaire ne cesse de déranger, tant elle est devenue un enjeu majeur de la guerre de l'image qui sous-tend le conflit en Ukraine. Pour Moscou et ses affidés, jusque dans la presse française, c'est entendu : il s'agit d'une manigance de la CIA, désireuse de sevrer l'Europe de sa dépendance au gaz russe. Pour les défenseurs internationaux de Kiev : c'est sûrement un coup du Kremlin. Une équipe de journalistes de plusieurs grands médias européens, dont fait partie l'autrice, a passé deux ans à enquêter, faisant ainsi émerger une vérité complexe et révélatrice de notre époque. De Kiev à Varsovie en passant par la mer Baltique et Londres, Morgane Fert Malka nous raconte, à la manière d'un roman d'espionnage, les dessous de cette enquête hors norme et ses répercussions internationales.

Par Morgane Fert Malka
Chez Stock

|

Auteur

Morgane Fert Malka

Editeur

Stock

Genre

Actualité médiatique internati

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes instructions viennent de plus haut par Morgane Fert Malka

Commenter ce livre

 

Mes instructions viennent de plus haut

Morgane Fert Malka

Paru le 17/09/2025

304 pages

Stock

20,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234099050
9782234099050
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.