Pistes noires

Une semaine à skier et à faire la fête : c'est le programme d'Olivia et de sa meilleure amie, Fanny, lorsqu'elles montent à bord du train de nuit pour Are avec quatre camarades de fac. Mais au lendemain de leur arrivée, après une soirée très arrosée, le corps sans vie de Fanny est retrouvé dans la neige, devant leur chalet. L'inspectrice Hanna Ahlander et son collègue Daniel Lindskog tentent de rassembler les témoignages. Plus d'un garçon de la bande semble avoir quelque chose à cacher, et les éléments matériels sont minces. Sans compter que les premières conclusions de l'autopsie peinent à déterminer la cause de la mort. Quelles ténèbres se cachent derrière la blancheur aveuglante des montagnes d'Are ? Le duo Ahlander-Lindskog s'engage sur une piste criminelle et chacun de leur pas sera crucial.