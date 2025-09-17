Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Pistes noires

Viveca Sten, Amanda Postel, Anna Postel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une semaine à skier et à faire la fête : c'est le programme d'Olivia et de sa meilleure amie, Fanny, lorsqu'elles montent à bord du train de nuit pour Are avec quatre camarades de fac. Mais au lendemain de leur arrivée, après une soirée très arrosée, le corps sans vie de Fanny est retrouvé dans la neige, devant leur chalet. L'inspectrice Hanna Ahlander et son collègue Daniel Lindskog tentent de rassembler les témoignages. Plus d'un garçon de la bande semble avoir quelque chose à cacher, et les éléments matériels sont minces. Sans compter que les premières conclusions de l'autopsie peinent à déterminer la cause de la mort. Quelles ténèbres se cachent derrière la blancheur aveuglante des montagnes d'Are ? Le duo Ahlander-Lindskog s'engage sur une piste criminelle et chacun de leur pas sera crucial.

Par Viveca Sten, Amanda Postel, Anna Postel
Chez Albin Michel

|

Auteur

Viveca Sten, Amanda Postel, Anna Postel

Editeur

Albin Michel

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pistes noires par Viveca Sten, Amanda Postel, Anna Postel

Commenter ce livre

 

Pistes noires

Viveca Sten trad. Amanda Postel, Anna Postel

Paru le 17/09/2025

488 pages

Albin Michel

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226498991
9782226498991
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.