Les soeurs Wachowski (Matrix, Sense8, Speed Racer) et le dessinateur Steve Skroce (X-Men, Spiderman) s'emparent du mythe de la créature de Frankenstein ! 240 pages de folie furieuse et graphique pour raconter la vie de ce monstre, de la fin du roman de Mary Shelley jusqu'à nos jours. "Provoquant, profond et ridiculement violent, Doc Frankenstein est la créature des plus grands storytellers du moment" - Brian K. Vaughan (Saga, Y le dernier homme)