Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Isis et le dé d'Anubis

Anne-Gaëlle Balpe, Kim Consigny

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lors de la visite d'un château, Isis n'écoute rien du discours du guide, et trouve plus excitant d'explorer les pièces interdites au public. Dans une chambre sombre, elle découvre une vieille dame. Celle-ci se présente comme la descendante de la reine égyptienne Hatchepsout et lui ordonne d'aller récupérer l'amulette dissimulée dans un coffret d'Anubis avant qu'il ne soit trop tard. Isis ne comprend rien. Cette dame est-elle en plein délire ? Pourquoi lui confie-t-elle cette mission ? Elle n'a que onze ans ! Sa mère est égyptologue, d'accord, mais ce n'est pas une raison. Malgré tout, Isis repart intriguée par cette drôle de rencontre : et si elle demandait à sa mère de l'emmener voir le fameux coffret dans les réserves du Louvre ?

Par Anne-Gaëlle Balpe, Kim Consigny
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Anne-Gaëlle Balpe, Kim Consigny

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Neuf en poche

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Isis et le dé d'Anubis par Anne-Gaëlle Balpe, Kim Consigny

Commenter ce livre

 

Isis et le dé d'Anubis

Anne-Gaëlle Balpe, Kim Consigny

Paru le 17/09/2025

192 pages

L'Ecole des Loisirs

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782211264617
9782211264617
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.