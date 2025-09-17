Isis et le dé d'Anubis

Lors de la visite d'un château, Isis n'écoute rien du discours du guide, et trouve plus excitant d'explorer les pièces interdites au public. Dans une chambre sombre, elle découvre une vieille dame. Celle-ci se présente comme la descendante de la reine égyptienne Hatchepsout et lui ordonne d'aller récupérer l'amulette dissimulée dans un coffret d'Anubis avant qu'il ne soit trop tard. Isis ne comprend rien. Cette dame est-elle en plein délire ? Pourquoi lui confie-t-elle cette mission ? Elle n'a que onze ans ! Sa mère est égyptologue, d'accord, mais ce n'est pas une raison. Malgré tout, Isis repart intriguée par cette drôle de rencontre : et si elle demandait à sa mère de l'emmener voir le fameux coffret dans les réserves du Louvre ?