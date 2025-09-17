Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Comment on vivait avant

Bruno Heitz

ActuaLitté
Une plongée ludique dans l'histoire des révolutions de notre quotidien. Notre quotidien en 2025 ne ressemble pas à celui des années 1960-1970 ni à celui de l'entre-deux-guerres. C'est ce que Bruno Heitz a choisi de raconter en bande dessinée, autour de 10 thématiques qui façonnent nos modes de vie : le téléphone, l'alimentation, l'information, la mode, l'eau, le cinéma, le courrier, la musique, l'éclairage urbain, les transports. Pour chacune d'entre elles, 3 doubles pages remontent le temps et récréent 3 époques. Par exemple, le smartphone omniprésent aujourd'hui, le téléphone fixe familial dans les années 1960, le téléphone au bureau de poste en 1914... Ces brèves tranches de vie rendent compte avec truculence des révolutions que les familles ont connues depuis un siècle.

Par Bruno Heitz
Chez Casterman

|

Auteur

Bruno Heitz

Editeur

Casterman

Genre

BD jeunesse divers

Comment on vivait avant

Bruno Heitz

Paru le 17/09/2025

64 pages

Casterman

14,95 €

9782203284395
