#Manga

Great Trailers Tome 3

Miyagawa Akira, François Boulanger, Akira Miyagawa

La course poursuite continue ! Les membres de l'institut Yao tentent de semer la corporation martienne Elysium dans les tunnels du métro d'Osaka. Entre culs-de-sac et explosions, Naoki, Aya et Hinako sont rapidement rattrapés par le docteur Chloé qui finit par récupérer celle qu'elle était venue chercher. Si le voile se lève sur la catastrophe qui a frappé la Terre, Mars aurait-elle aussi vécu un événement encore inexpliqué ?

Par Miyagawa Akira, François Boulanger, Akira Miyagawa
Chez Casterman

Auteur

Miyagawa Akira, François Boulanger, Akira Miyagawa

Editeur

Casterman

Genre

Seinen/Homme

Great Trailers Tome 3

Miyagawa Akira, Akira Miyagawa trad. François Boulanger

Paru le 17/09/2025

176 pages

Casterman

8,45 €

9782203281523
