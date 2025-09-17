Great Trailers Tome 3

La course poursuite continue ! Les membres de l'institut Yao tentent de semer la corporation martienne Elysium dans les tunnels du métro d'Osaka. Entre culs-de-sac et explosions, Naoki, Aya et Hinako sont rapidement rattrapés par le docteur Chloé qui finit par récupérer celle qu'elle était venue chercher. Si le voile se lève sur la catastrophe qui a frappé la Terre, Mars aurait-elle aussi vécu un événement encore inexpliqué ?