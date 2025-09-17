Inscription
#Essais

Introduction à la philosophie politique

Philippe Bénéton

ActuaLitté
La politique ou son étude valent-elles une heure de peine ? Quel regard porter sur les choses de la politique ? Comment définir la politique ? Qu'est-ce qui est important en politique ? ... Le premier objet de cette Introduction à la philosophie politique est de poser les questions fondamentales ou premières, celles qui conditionnent le reste. Dans cette optique, l'ouvrage vise à préciser les termes de la grande controverse entre les Anciens, les chrétiens et les Modernes, avant de discuter les différentes réponses en s'aidant en particulier de l'expérience historique. Le second objet de cette Introduction est de présenter les caractéristiques majeures de la politique moderne et ses grands enjeux.

Par Philippe Bénéton
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Philippe Bénéton

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Histoire des idées politiques

Introduction à la philosophie politique

Philippe Bénéton

Paru le 17/09/2025

398 pages

Presses Universitaires de France - PUF

24,00 €

ActuaLitté
9782130875246
© Notice établie par ORB
