Pourquoi la tartine tombe toujours du côté du beurre

La " Loi de Murphy " , ou " Loi de l'emm... bêtement maximum " , nous guette nuit et jour, et dès le petit déjeuner : vous lâchez votre tartine ? Elle tombe du côté du beurre. Le reste de la journée n'est guère plus brillant : vous choisissez une caisse au supermarché ? Cette queue n'avancera plus. Vous portez un colis dans chaque main ? Votre nez se met à gratter. Vous sortez du salon pendant un match de foot ? C'est là que votre équipe favorite marque son seul but. Renseignez-vous autour de vous. Parents, amis, et même ennemis : nous sommes tous des victimes. Grâce à ce livre, vous connaîtrez enfin les ressorts secrets, et très scientifiques, de cette loi implacable et universelle...