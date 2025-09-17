Inscription
Pourquoi la tartine tombe toujours du côté du beurre

Julien Ramonet, Richard Robinson

La " Loi de Murphy " , ou " Loi de l'emm... bêtement maximum " , nous guette nuit et jour, et dès le petit déjeuner : vous lâchez votre tartine ? Elle tombe du côté du beurre. Le reste de la journée n'est guère plus brillant : vous choisissez une caisse au supermarché ? Cette queue n'avancera plus. Vous portez un colis dans chaque main ? Votre nez se met à gratter. Vous sortez du salon pendant un match de foot ? C'est là que votre équipe favorite marque son seul but. Renseignez-vous autour de vous. Parents, amis, et même ennemis : nous sommes tous des victimes. Grâce à ce livre, vous connaîtrez enfin les ressorts secrets, et très scientifiques, de cette loi implacable et universelle...

Par Julien Ramonet, Richard Robinson
Chez Dunod

Auteur

Julien Ramonet, Richard Robinson

Editeur

Dunod

Genre

Sciences

