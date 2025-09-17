Va là où tu as peur

"Etre en fauteuil, c'est capter l'attention et attirer les regards sur soi : n'est-ce pas là une opportunité de porter encore plus loin et plus haut des valeurs fédératrices ? de faire de mon fracas quelque chose de plus grand que moi ? " Lorsqu'on rencontre Martin pour la première fois, ce qui frappe immédiatement, c'est son sourire charmeur, son enthousiasme, son oeil qui pétille, son aisance à l'oral et ses idées qui fusent dans tous les sens. Son fauteuil, on n'y pense même pas. On ne le voit pas. C'est tout juste si l'on remarque que ses doigts, qui paraissent pourtant si agiles, sont inertes, tant Martin a de choses à partager, d'anecdotes à raconter et de montagnes à déplacer. Pourtant, Martin est tétraplégique. Handicapé de la pointe des orteils à la poitrine depuis un mauvais plongeon au cours de l'été 2017, qui lui a laissé la vie sauve mais une cervicale brisée et une lésion de la moelle épinière. Depuis, après une année de rééducation et de reconstruction physique, il lui a fallu pas mal d'introspection, beaucoup de courage, de résilience, et une sacrée volonté pour accepter de ne plus être ce jeune homme athlétique prêt à embrasser une carrière dans le sport. Il a fallu surtout composer avec un fauteuil roulant et d'autres obstacles qui l'ont contraint à mettre ses études et quelques rêves de côté, mais aujourd'hui, une chose est certaine : plus rien ne l'arrête et il voit sa vie en grand. En très grand.