Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Va là où tu as peur

Martin Petit, Marie Robert, Olivia Karam

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Etre en fauteuil, c'est capter l'attention et attirer les regards sur soi : n'est-ce pas là une opportunité de porter encore plus loin et plus haut des valeurs fédératrices ? de faire de mon fracas quelque chose de plus grand que moi ? " Lorsqu'on rencontre Martin pour la première fois, ce qui frappe immédiatement, c'est son sourire charmeur, son enthousiasme, son oeil qui pétille, son aisance à l'oral et ses idées qui fusent dans tous les sens. Son fauteuil, on n'y pense même pas. On ne le voit pas. C'est tout juste si l'on remarque que ses doigts, qui paraissent pourtant si agiles, sont inertes, tant Martin a de choses à partager, d'anecdotes à raconter et de montagnes à déplacer. Pourtant, Martin est tétraplégique. Handicapé de la pointe des orteils à la poitrine depuis un mauvais plongeon au cours de l'été 2017, qui lui a laissé la vie sauve mais une cervicale brisée et une lésion de la moelle épinière. Depuis, après une année de rééducation et de reconstruction physique, il lui a fallu pas mal d'introspection, beaucoup de courage, de résilience, et une sacrée volonté pour accepter de ne plus être ce jeune homme athlétique prêt à embrasser une carrière dans le sport. Il a fallu surtout composer avec un fauteuil roulant et d'autres obstacles qui l'ont contraint à mettre ses études et quelques rêves de côté, mais aujourd'hui, une chose est certaine : plus rien ne l'arrête et il voit sa vie en grand. En très grand.

Par Martin Petit, Marie Robert, Olivia Karam
Chez Flammarion

|

Auteur

Martin Petit, Marie Robert, Olivia Karam

Editeur

Flammarion

Genre

Témoignages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Va là où tu as peur par Martin Petit, Marie Robert, Olivia Karam

Commenter ce livre

 

Va là où tu as peur

Martin Petit, Olivia Karam

Paru le 17/09/2025

237 pages

Flammarion

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080481221
9782080481221
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.