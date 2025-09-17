Inscription
En ce moment :

#Essais

Shakespeare

Philippe Forest

ActuaLitté
De William Shakespeare, on sait tout, c'est-à-dire à peu près rien. A moins que ce ne soit l'inverse. Car que sait-on, au fond, de la vie d'un homme ? Que peut-on en rapporter ? Comment dessiner le portrait de cet auteur, immense, quand ses traits sont ceux de tous - autant que ceux de personne ? Une vie suppose des faits et des gestes. Ils sont tous là. Une vie s'étoile de mots. Ils sont partout. "Words, words, words", dit Hamlet : Philippe Forest sait le vertige des phrases et le mirage de l'identité, quand nous n'avons rien en propre. Partant, cet essai est une vie de Shakespeare, par-delà la vérité.

Par Philippe Forest
Chez Flammarion

|

Auteur

Philippe Forest

Editeur

Flammarion

Genre

Biographies

Shakespeare

Philippe Forest

Paru le 17/09/2025

348 pages

Flammarion

21,90 €

ActuaLitté
9782080456076
