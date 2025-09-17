Le tarot du 3e regard

Ce tarot, illustré et écrit par Virginie Thorel, est conçu comme un outil d'aide à l'introspection que vous pouvez utiliser comme une thérapie ludique. Il s'agit d'une revisite colorée et parfois étrange du célèbre Rider Waite Smith autour de ce symbole puissant qu'est l'oeil. Le 3ème oeil ou 3ème regard est en effet le regard de la connaissance de soi qui nous encourage à sonder les profondeurs de notre âme. Envisagez chaque tirage comme une vision, un regard plongé au plus profond de vous-mêmes, et surtout, amusez-vous !