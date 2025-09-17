Les banquets d'Astérix

Suivez les périples gastronomiques d'Astérix à travers le monde antique ! Du célèbre village des irréductibles Gaulois jusqu'à Rome, en passant par l'Hispanie, la Bretagne, l'Egypte, la Grèce ou encore la Belgique, retrouvez les spécialités de tous les pays traversés par Astérix et Obélix. Cette édition augmentée vous proposera également des recettes spéciales grandes tablées, avec un banquet égyptien, un banquet goth, un banquet breton, un banquet indien... Recettes supplémentaires, nouvelles photos, nouvelle maquette.