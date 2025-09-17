Inscription
Les banquets d'Astérix

Thibaud Villanova, Nicolas Lobbestaël

Suivez les périples gastronomiques d'Astérix à travers le monde antique ! Du célèbre village des irréductibles Gaulois jusqu'à Rome, en passant par l'Hispanie, la Bretagne, l'Egypte, la Grèce ou encore la Belgique, retrouvez les spécialités de tous les pays traversés par Astérix et Obélix. Cette édition augmentée vous proposera également des recettes spéciales grandes tablées, avec un banquet égyptien, un banquet goth, un banquet breton, un banquet indien... Recettes supplémentaires, nouvelles photos, nouvelle maquette.

Par Thibaud Villanova, Nicolas Lobbestaël
Chez Hachette

Auteur

Thibaud Villanova, Nicolas Lobbestaël

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine familiale

Les banquets d'Astérix

Thibaud Villanova

Paru le 17/09/2025

168 pages

Hachette

29,95 €

9782017895541
