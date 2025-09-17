Inscription
Kenya Tanzanie

Le Routard

ActuaLitté
Réserves des superlatifs, ces pays d'une beauté époustouflante ont de quoi satisfaire les rêves d'évasion : plages de sable blanc, volcan, savanes, forêts et déserts, plongées, safaris... Autant qu'un voyage dans l'espace, une incursion qui renvoie à une étrange envolée dans le temps. Dans Le Routard Kenya, Tanzanie, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir les pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - Des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - Des activités (plonger dans l'océan Indien ou passer une journée dans le cratère du Ngorongoro), des visites (se promener dans le parc national de Nairobi ou partir à l'aventure vers le lac Natron), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - Près de 40 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - Et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Kenya et la Tanzanie hors des sentiers battus... Merci à tous les routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Kenya

Kenya Tanzanie

Le Routard

Paru le 17/09/2025

540 pages

Hachette

17,95 €

