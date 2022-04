Un formidable système répressif. Les juridictions dÂ´exception à la fin de la guerre dÂ´Algérie

Les juridictions d'exception qui sont l'objet de ce livre sont celles qui ont jugé les personnes qui, à partir de 1961, se sont opposées à la politique algérienne du général de Gaulle et qui ont été traduites devant ces juridictions de circonstance : Haut Tribunal militaire, "petit" tribunal militaire, tribunal de l'ordre public et Cour militaire de justice. Ce livre fait revivre certaines des figures de cette époque (Challe et Zeller, Jouhaud, Salan, Petit-Clamart...) et porte, sur le dispositif juridique et sur la façon dont ont été jugées ces affaires, le regard du magistrat professionnel de l'auteur. En étudiant les grands procès de l'époque, Challe et Zeller en 1961 et Salan en 1962, par exemple, on découvre ce que le procureur général Antonin Besson, qui avait requis dans l'affaire Challe et Zeller, a appelé dans son ouvrage Le Mythe de la justice, "le dessous des cartes" et ce dessous des cartes ne manque pas d'intérêt, Grégoire Finidori le présente dans ce livre.