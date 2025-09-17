Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

L'histoire de France

Charles Dutertre, Catherine Loizeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire de France est une encyclopédie complète et illustrée qui retrace plus de 10 000 ans d'histoire. Des premiers humains à Thomas Pesquet Depuis la préhistoire, des hommes et des femmes ont marqué leur époque par leur désir de conquêtes ou leur créativité. Clovis, Jeanne d'Arc, les mousquetaires, Olympe de Gouges, Charles de Gaulle... Ils ont progressivement dessiné les frontières de notre territoire. Ils et elles ont tissé, chacun à leur façon l'histoire de France. Un ouvrage illustré et documenté... Plus de 300 photos, de nombreuses illustrations, de grands dépliants, des cartes explicatives... pour tout savoir sur notre histoire. Un outil ludique qui permet d'apprendre et découvrir l'histoire France... . dans une nouvelle version Cette nouvelle édition entièrement révisée contient de nombreuses mises à jour et surtout un nouveau look et un nouveau format.

Par Charles Dutertre, Catherine Loizeau
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Charles Dutertre, Catherine Loizeau

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

De la Révolution à nos jours

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'histoire de France par Charles Dutertre, Catherine Loizeau

Commenter ce livre

 

L'histoire de France

Charles Dutertre, Catherine Loizeau

Paru le 17/09/2025

184 pages

Bayard jeunesse

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036381546
9791036381546
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.