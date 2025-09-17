L'histoire de France est une encyclopédie complète et illustrée qui retrace plus de 10 000 ans d'histoire. Des premiers humains à Thomas Pesquet Depuis la préhistoire, des hommes et des femmes ont marqué leur époque par leur désir de conquêtes ou leur créativité. Clovis, Jeanne d'Arc, les mousquetaires, Olympe de Gouges, Charles de Gaulle... Ils ont progressivement dessiné les frontières de notre territoire. Ils et elles ont tissé, chacun à leur façon l'histoire de France. Un ouvrage illustré et documenté... Plus de 300 photos, de nombreuses illustrations, de grands dépliants, des cartes explicatives... pour tout savoir sur notre histoire. Un outil ludique qui permet d'apprendre et découvrir l'histoire France... . dans une nouvelle version Cette nouvelle édition entièrement révisée contient de nombreuses mises à jour et surtout un nouveau look et un nouveau format.