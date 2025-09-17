Inscription
#Roman jeunesse

Les courageux combats de Germaine Tillion, résister et témoigner

Estelle Vidard, Mayalen Goust

ActuaLitté
Un nouveau roman doc dans la collection des Engagés, pour les enfants à partir de 10 ans, sur une figure emblématique de la Résistance, Germaine Tillion. Un roman pour découvrir une femme d'engagements Dès l'annonce de l'Armistice par le maréchal Pétain, Germaine s'engage dans la Résistance. A la tête du Réseau du Musée de l'Homme, elle est arrêtée suite à une dénonciation. Déportée au camp de Ravensbrück, elle aide ses compagnes d'infortune à survivre grâce au rire et à la solidarité entre elles. Grâce à son précieux regard d'ethnologue sur le fonctionnement du camp et à ses notes précises, elle participera aux enquêtes sur les criminels de guerre nazis, et témoignera inlassablement de l'horreur concentrationnaire. Elle passera le reste de sa vie à résister : pendant la guerre d'Algérie elle se bat pour que cessent les massacres ; elle milite pour l'abolition de la peine de mort ; s'engage dans des mouvements de défense des femmes, des minorités et des exclus. Des pages doc pour tout comprendre 6 pages doc permettent de mieux comprendre le contexte et les enjeux de l'époque : l'occupation allemande, la Résistance et les résistant. e. s, le regard d'ethnologue de Tillion et ses combats tout au long de sa vie.

Par Estelle Vidard, Mayalen Goust
Bayard jeunesse

|

Auteur

Estelle Vidard, Mayalen Goust

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

Les courageux combats de Germaine Tillion, résister et témoigner

Estelle Vidard, Mayalen Goust

Paru le 17/09/2025

48 pages

Bayard jeunesse

7,20 €

9791036380730
