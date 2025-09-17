Rien ne va plus dans la vie de Sény depuis que son meilleur pote Nacerdine est amoureux. Ce dernier ne parle plus que de ça et semble constamment à la recherche de son visa pour le wesh-wesh-yo. Sény, lui, a d'autres problèmes, à commencer par sa mère qui risque littéralement de lui arracher les yeux si ses notes en cours de français ne remontent pas fissa. N'empêche, il garde précieusement dans la poche de son jean le petit paquet que lui a confié son ami. On ne sait jamais, un préservatif, ça peut toujours servir. A moins que celui-ci ne soit tombé dans la poche du mauvais gars ! Le rire et la prose rythmée d'Insa Sané, au service d'un narrateur aussi improbable que génial.