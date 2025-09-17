Inscription
#Essais

100 % logique

Cyril Féraud

ActuaLitté
Le livre officiel de l'émission pour jouer en famille ou entre amis avec Cyril Féraud ! Exercez votre sens de l'observation, votre esprit logique et la manière dont fonctionne votre cerveau en répondant à nos questions, classées par manches progressives. Comme dans l'émission, les questions posées n'ont aucun rapport avec vos connaissances ni avec votre culture générale... alors ouvrez l'oeil et le bon ! Cyril ne manquera pas de vous donner astuces et conseils au fil des pages pour vous aider. Ferez-vous partie des 1% de Français à pouvoir répondre aux toutes dernières questions ? A vous de jouer ! A propos de l'auteur CYRIL FERAUD est animateur de nombreuses émissions emblématiques de France Télévisions comme Tout le monde veut prendre sa place, Duels en familles et 100% Logique... Régulièrement classé dans le top des personnalités préférées des Français, il fait jouer les téléspectateurs avec la logique, les mots et la culture générale depuis plus de seize ans à la télévision !

Par Cyril Féraud
Chez HarperCollins France

Auteur

Cyril Féraud

Editeur

HarperCollins France

Genre

Jeux

100 % logique

Cyril Féraud

Paru le 24/09/2025

224 pages

HarperCollins France

19,50 €

9791033924500
© Notice établie par ORB
