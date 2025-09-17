Le Cercle lui avait tout pris. Et un jour il le regretterait. Willow est née dans le seul but d'accomplir son destin et la mission confiée par son père. Sous les terres de Crystal Hollow sont enfouis les ossements de son ancêtre assassinée par le Cercle, l'organisation de sorcières et de sorciers qu'elle a toujours appris à haïr. Ce n'est qu'en récupérant ces reliques qu'elle accédera à toute la puissance de son pouvoir et sera en mesure de frapper le Cercle en plein coeur. Ses objectifs sont simples : 1. Séduire Gray, le directeur de l'université de Hollow's Grave ; 2. Découvrir tout ce qu'il sait ; 3. Trouver les ossements ; 4. Venger sa lignée. Mais comment Willow pourrait-elle parvenir à ses fins alors que le regard bleu acier de Gray la fait osciller entre une féroce envie de lui arracher la tête et une attirance malsaine qui consume son coeur ? Il a le don de la détourner de ses priorités, tout en étant peut-être le pire danger de tous. Mais Willow est née pour détruire le Cercle, et elle ne mourra pas tant qu'ils ne seront pas tous anéantis. "Une lecture très satisfaisante pour moi, une intrigue bien menée, des actions qui s'emboitent et des personnages troublants". Maria A propos de l'autrice : Depuis son plus jeune âge, Harper L. Woods est amoureuse des livres et passionnée d'écriture. Ses romances sont réputées pour leur côté sombre et parfois angoissant, mais elles sont toujours aussi sensuelles qu'addictives.