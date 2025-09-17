Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Cultiver l'utopie

Catherine Choffat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans les années 70, Juliette et Jean, jeune couple citadin, découvrent au hasard de leurs promenades Grelinette, hameau abandonné dans un coin reculé du Valais. Alors que rien ne les prédisposait à un retour à la terre, ils modifient leur trajectoire, entraînent amis et connaissances dans ce qu'ils qualifient eux-mêmes d'utopie. Le hameau reprend vie à la mode collective, non sans difficultés mais avec un bel enthousiasme. Un récit de cette petite équipe, héritière de Mai 68, qui doit s'adapter à des conditions de vie rudimentaires tout en restant à l'écoute de ce qui se passe dans le monde.

Par Catherine Choffat
Chez Editions d'en bas

|

Auteur

Catherine Choffat

Editeur

Editions d'en bas

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cultiver l'utopie par Catherine Choffat

Commenter ce livre

 

Cultiver l'utopie

Catherine Choffat

Paru le 17/09/2025

360 pages

Editions d'en bas

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782829007132
9782829007132
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.