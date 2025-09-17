Cultiver l'utopie

Dans les années 70, Juliette et Jean, jeune couple citadin, découvrent au hasard de leurs promenades Grelinette, hameau abandonné dans un coin reculé du Valais. Alors que rien ne les prédisposait à un retour à la terre, ils modifient leur trajectoire, entraînent amis et connaissances dans ce qu'ils qualifient eux-mêmes d'utopie. Le hameau reprend vie à la mode collective, non sans difficultés mais avec un bel enthousiasme. Un récit de cette petite équipe, héritière de Mai 68, qui doit s'adapter à des conditions de vie rudimentaires tout en restant à l'écoute de ce qui se passe dans le monde.