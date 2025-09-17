Inscription
#Roman francophone

Untamed Heart

Gemma Morr

ActuaLitté
La vie de Lottie est une véritable catastrophe : le jour même où elle découvre que son petit ami la trompe, elle est virée de son job ! Pour tenter de se remettre en selle, la jeune femme se réfugie dans le ranch de sa cousine. Perdu dans les montagnes Rocheuses, c'est le lieu idéal pour soigner son coeur brisé en travaillant au milieu des étalons. Sur la route, elle s'arrête dans un bar pour noyer sa déprime. La soirée devient très torride en compagnie de Cole, un charmant cow-boy. Mais le lendemain, c'est la douche froide lorsqu'elle découvre que le jeune homme travaille lui aussi au ranch où elle vient prêter main forte. La situation de Lottie ne s'arrange pas lorsqu'elle croise le chemin de Jesse qui aime un peu trop se balader torse nu... A chaque fois qu'elle croise ses deux cow-boys, son coeur s'emballe ! Mais elle s'est promis que les relations au ranch devaient rester strictement professionnelles, n'est-ce pas ?

Par Gemma Morr
Chez City Editions

|

Auteur

Gemma Morr

Editeur

City Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Untamed Heart

Gemma Morr

Paru le 24/09/2025

450 pages

City Editions

19,50 €

9782824630120
© Notice établie par ORB
