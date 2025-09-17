Inscription
#Polar

La maison de vacances

Benoîte Dauvergne, Keri Beevis

ActuaLitté
Mead House. Une maison idyllique dans la campagne anglaise. C'est ici que Lana a passé toutes ses vacances d'été lorsqu'elle était enfant. Jusqu'à cette nuit, dix-sept ans plus tôt, au cours de laquelle sa soeur a été assassinée. Aujourd'hui, Lana revient à Mead House, car sa grand-mère est décédée et elle doit mettre de l'ordre dans ses affaires. En faisant du tri, elle découvre le journal de sa soeur et réalise, en le lisant, que celle-ci dissimulait de sombres secrets. Et surtout, cette lecture la pousse à remettre en question ce qu'elle a vu cette nuit-là. Se serait-elle trompée ? Son témoignage aurait-il envoyé un homme innocent en prison ? S'il n'a pas tué sa soeur, c'est qu'il y a un autre coupable... Quelqu'un qui pourrait agir à nouveau si Lana s'approche trop près de la vérité.

Par Benoîte Dauvergne, Keri Beevis
Chez City Editions

|

Auteur

Benoîte Dauvergne, Keri Beevis

Editeur

City Editions

Genre

Thrillers

La maison de vacances

Keri Beevis trad. Benoîte Dauvergne

Paru le 15/10/2025

384 pages

City Editions

8,30 €

9782824627410
