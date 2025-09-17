Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

All Out!! Tome 13

Shiori Amase, Virgile Macré, Kristopher Decker

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jinkô a réussi à passer le premier tour des éliminatoires ! Mais la route jusqu'à Hanazono est encore longue... Au deuxième tour, nos héros doivent affronter pour la première fois l'institut Hiratsuka dont les joueurs, sous leurs airs de beaux gosses, ont le chic pour pousser leurs adversaires à la faute et influencer les décisions de l'arbitre. Cette tactique peu fair-play déstabilise les élèves de Jinkô, mais ils vont devoir se reprendre s'ils veulent avoir une chance de réaliser leur rêve.

Par Shiori Amase, Virgile Macré, Kristopher Decker
Chez Pika Edition

|

Auteur

Shiori Amase, Virgile Macré, Kristopher Decker

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur All Out!! Tome 13 par Shiori Amase, Virgile Macré, Kristopher Decker

Commenter ce livre

 

All Out!! Tome 13

Shiori Amase trad. Virgile Macré

Paru le 17/09/2025

192 pages

Pika Edition

7,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811683054
9782811683054
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.