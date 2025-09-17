All Out!! Tome 13

Jinkô a réussi à passer le premier tour des éliminatoires ! Mais la route jusqu'à Hanazono est encore longue... Au deuxième tour, nos héros doivent affronter pour la première fois l'institut Hiratsuka dont les joueurs, sous leurs airs de beaux gosses, ont le chic pour pousser leurs adversaires à la faute et influencer les décisions de l'arbitre. Cette tactique peu fair-play déstabilise les élèves de Jinkô, mais ils vont devoir se reprendre s'ils veulent avoir une chance de réaliser leur rêve.