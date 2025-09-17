L'étalon solitaire

Après une année de sport-études pleine de rebondissements, les héros du Haras des étoiles partent à la découverte de chevaux incroyables aux quatre coins du monde ! Dimitri, stagiaire dans un refuge en Nouvelle-Zélande, a un coup de coeur pour Atua, un étalon kaimanawa à l'extraordinaire robe argentée. Mais l'animal est triste depuis qu'il a été séparé de sa famille lors d'une capture de chevaux sauvages. Alors, avec Merata, son amie maorie, Dimitri mène l'enquête pour retrouver les juments et leurs petits... Les deux jeunes cavaliers n'ont qu'un seul rêve : rendre sa joie de vivre à Atua. Avec des fiches pour réviser tes Galops ! Dès 8 ans.