Certaines routes sont faites pour se croiser. Hadrien vient de se faire larguer à quelques jours du mariage de sa soeur. Et comme sa poisse ne s'arrête pas là, il est obligé de s'y rendre seul, en voiture : c'est parti pour huit heures de trajet ! Ce qui était encore moins prévu ? Que sa route croise celle de Logan et son van aménagé... de façon accidentelle, ne leur laissant pas d'autre choix que covoiturer. Rapidement, ils se rendent compte que résister à l'attirance qu'ils ressentent l'un pour l'autre va s'avérer difficile. Mais si Hadrien a un besoin viscéral d'être aimé, Logan, lui, fuit tout engagement pour se protéger. En effet, sa vie va basculer dans un mois et il ne veut laisser personne l'empêcher d'aller au bout de sa décision. Durant cet itinéraire sans GPS, les deux hommes réussiront-ils à se donner une chance d'être heureux ?