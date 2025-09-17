Eloge du bistrot parisien

Paris sans ses bistrots ne serait plus Paris. La ville change pourtant, et les bistrots aussi, quand ils ne disparaissent pas. Promeneur invétéré et attentif, l'auteur convoque ses souvenirs proches ou lointains, mais résiste aux tentations de la nostalgie. Il explore le théâtre du bistrot parisien et observe ses différents acteurs - garçons de café, serveuses, clients... ? pour tenter de cerner ce qui se joue vraiment, autour du zinc, sur les scènes actuelles de la vie quotidienne.