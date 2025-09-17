Inscription
#Essais

Eloge du bistrot parisien

Marc Augé

ActuaLitté
Paris sans ses bistrots ne serait plus Paris. La ville change pourtant, et les bistrots aussi, quand ils ne disparaissent pas. Promeneur invétéré et attentif, l'auteur convoque ses souvenirs proches ou lointains, mais résiste aux tentations de la nostalgie. Il explore le théâtre du bistrot parisien et observe ses différents acteurs - garçons de café, serveuses, clients... ? pour tenter de cerner ce qui se joue vraiment, autour du zinc, sur les scènes actuelles de la vie quotidienne.

Par Marc Augé
Chez Rivages

|

Auteur

Marc Augé

Editeur

Rivages

Genre

Ethnologie et anthropologie

Commenter ce livre

 

Eloge du bistrot parisien

Marc Augé

Paru le 17/09/2025

112 pages

Rivages

7,50 €

ActuaLitté
9782743668044
© Notice établie par ORB
