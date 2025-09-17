Inscription
Textes constitutionnels français

Stéphane Rials

Mettre à la disposition d'un large public d'étudiants ou d'amateurs les textes constitutionnels majeurs, de la déclaration de 1789 à la Constitution de 1958, tel est le propos de ce recueil parfaitement à jour des dernières révisions constitutionnelles et de leurs divers prolongements légaux. Il sera ainsi tout aussi utile à l'historien qu'au juriste, au monde de ceux qui fréquentent les écoles et les universités qu'aux citoyens désireux de nourrir leur réflexion institutionnelle ou de réfléchir aux grandes étapes de l'exception constitutionnelle française.

|

Auteur

Editeur

Genre

Que-sais-je ?

Paru le 17/09/2025

128 pages

10,00 €

9782715436589
