Macros et langage VBA

Cet ouvrage est destiné aux personnes qui souhaitent découvrir la programmation VBA avec Excel ou qui souhaitent comprendre comment fonctionnent les macros, ces programmes qui permettent de gagner un temps considérable pour réaliser des tâches répétitives. Que vous ayez déjà des notions de programmation ou que vous soyez un parfait débutant, il va vous permettre de découvrir au fur et à mesure des chapitres, les différents aspects de la programmation VBA et comment les exploiter dans Excel. Le code et les syntaxes VBA ayant peu évolué depuis Excel 97, il conviendra à toutes les versions d'Excel bien qu'il ait été rédigé en s'appuyant sur les dernières versions (Excel 2019, 2021 et Excel Microsoft 365). Vous débuterez par la découverte de l'Enregistreur de macros et les différentes interfaces qui s'offrent à vous lorsqu'il s'agit de programmer. Vous apprendrez à créer vos premiers programmes, à déclarer et utiliser les différentes variables et constantes puis à faire la distinction entre les fonctions, les procédures et les macros. Vous poursuivrez votre apprentissage en découvrant les principales structures du code que sont les conditions, les boucles et les opérateurs. Vous apprendrez à manipuler les textes et les dates puis les cellules, les feuilles, les classeurs avant d'exploiter l'application Excel dans son ensemble. Le chapitre sur les formules, incluant des formules en Python qui ouvrent de nombreuses possibilités, et celui sur les graphiques, vous permettront d'automatiser vos rapports ; pour permettre à vos collègues d'utiliser vos applications, vous apprendrez à créer des formulaires. Les techniques permettant de gérer les erreurs et de déboguer les programmes seront également évoquées. Pour finir, quelques pistes vous permettant d'aller plus loin comme les modules de classes, la personnalisation du ruban Excel ou encore le pilotage des autres applications Office vous sont présentées. Chaque chapitre est suivi d'une série d'exercices dont vous trouverez une version corrigée en fin d'ouvrage et dans les fichiers disponibles en téléchargement. Le livre se termine par un énoncé d'exercice récapitulatif dont l'objectif est de créer une application complète.