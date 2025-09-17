Ce livre sur l'algorithmique s'adresse à toute personne qui désire améliorer sa maîtrise d'un langage de programmation et en particulier celles des langages Java ou Python. Il propose de nombreux exercices pratiques de difficulté variable pour compléter sa pratique de la programmation (construction d'index, calcul d'intersection de rectangles, calcul de la distance entre deux mots, simulation d'une course automobile, mini-interpréteur d'expression). La programmation est introduite d'abord avec les concepts de variables, boucles, tests, tableaux et sous-programmes. La programmation par objets est ensuite abordée de façon très progressive (écriture de petites classes, gestion des chaînes de caractères, petite hiérarchie de classes). Un chapitre particulier est consacré à la récursivité et les structures de données complexes (listes, arbres, piles) font l'objet du dernier chapitre. Une connaissance des principaux concepts des langages Java ou Python est un pré-requis à la lecture de ce livre. Les corrigés des exemples en Java et Python sont disponibles en téléchargement. Pour les apports théoriques sur ce sujet, Editions ENI édite, dans la collection Ressources Informatiques, le livre " Algorithmique - Techniques fondamentales de programmation".