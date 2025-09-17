Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Passion vétérinaire

Carla Häfner, Mieke Scheier, Laurence Gravier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un documentaire complet présentant de façon précise un métier passionnant qui séduit de nombreux enfants. Le livre se lit comme un récit documentaire au cours duquel on suit Lou, jeune stagiaire, dans le cabinet vétérinaire d'une amie de sa mère. Chaque nouvelle journée est l'occasion pour Lou de découvrir de nouveaux animaux amenés en consultation par leurs maîtres pour des pathologies aussi nombreuses que variées. L'enfant fait ainsi connaissance avec l'anatomie des espèces, leurs maladies, les blessures les plus fréquentes, les examens à faire, les soins à apporter... Le lecteur apprend aussi le vocabulaire et le jargon médical liés à ce métier. Un diagnostic posé comme une enquête Au côté du vétérinaire, Lou apprend à observer l'animal en détail, à poser les bonnes questions aux maîtres et à faire les examens utiles avant d'émettre un diagnostic. Et chaque indice compte ! Différentes espèces et types de consultation Le livre permet une découverte des activités du cabinet auprès des animaux de compagnie ou de petits animaux sauvages, mais aussi des visites dans les fermes, les élevages et centres équestres auprès des vaches, moutons ou chevaux. Tester ses connaissances Grâce à de petits quiz à chaque chapitre, l'enfant peut lui-même s'essayer à élaborer un diagnostic, repérer un dysfonctionnement, mieux connaître une espèce... Des réponses complètes sont données à la fin du livre.

Par Carla Häfner, Mieke Scheier, Laurence Gravier
Chez Editions Milan

|

Auteur

Carla Häfner, Mieke Scheier, Laurence Gravier

Editeur

Editions Milan

Genre

Métiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Passion vétérinaire par Carla Häfner, Mieke Scheier, Laurence Gravier

Commenter ce livre

 

Passion vétérinaire

Carla Häfner, Mieke Scheier trad. Laurence Gravier

Paru le 17/09/2025

64 pages

Editions Milan

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408057800
9782408057800
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.