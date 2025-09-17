Passion vétérinaire

Un documentaire complet présentant de façon précise un métier passionnant qui séduit de nombreux enfants. Le livre se lit comme un récit documentaire au cours duquel on suit Lou, jeune stagiaire, dans le cabinet vétérinaire d'une amie de sa mère. Chaque nouvelle journée est l'occasion pour Lou de découvrir de nouveaux animaux amenés en consultation par leurs maîtres pour des pathologies aussi nombreuses que variées. L'enfant fait ainsi connaissance avec l'anatomie des espèces, leurs maladies, les blessures les plus fréquentes, les examens à faire, les soins à apporter... Le lecteur apprend aussi le vocabulaire et le jargon médical liés à ce métier. Un diagnostic posé comme une enquête Au côté du vétérinaire, Lou apprend à observer l'animal en détail, à poser les bonnes questions aux maîtres et à faire les examens utiles avant d'émettre un diagnostic. Et chaque indice compte ! Différentes espèces et types de consultation Le livre permet une découverte des activités du cabinet auprès des animaux de compagnie ou de petits animaux sauvages, mais aussi des visites dans les fermes, les élevages et centres équestres auprès des vaches, moutons ou chevaux. Tester ses connaissances Grâce à de petits quiz à chaque chapitre, l'enfant peut lui-même s'essayer à élaborer un diagnostic, repérer un dysfonctionnement, mieux connaître une espèce... Des réponses complètes sont données à la fin du livre.