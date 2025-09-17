Inscription
#Roman francophone

Sukkwan Island

David Vann, Laura Derajinski, Delphine de Vigan

ActuaLitté
Une île sauvage du sud de l'Alaska, accessible uniquement par bateau ou par hydravion, tout en forêts humides et montagnes escarpées. C'est dans ce décor que Jim décide d'emmener son fils de treize ans pour y vivre dans une cabane isolée, une année durant. Après une succession d'échecs personnels, il voit là l'occasion de prendre un nouveau départ et de renouer avec ce garçon qu'il connaît si mal. Mais la rigueur de cette vie et les défaillances du père ne tardent pas à transformer ce séjour en cauchemar. Jusqu'au drame violent et imprévisible qui scellera leur destin.

Par David Vann, Laura Derajinski, Delphine de Vigan
Chez Gallmeister

|

Auteur

David Vann, Laura Derajinski, Delphine de Vigan

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

Sukkwan Island

David Vann trad. Laura Derajinski

Paru le 24/09/2025

224 pages

Gallmeister

12,90 €

9782404081205
© Notice établie par ORB
