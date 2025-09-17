Mon carnet de grossesse sur mesure

Le test est positif ? Ca y est ! Vous êtes enceinte ! Et vous voulez ne surtout rien louper de cette aventure ! Pour ce voyage qui s'annonce, c'est bien vous qui êtes aux commandes : votre décision, votre histoire, et surtout, votre corps. Quel que soit votre projet, vous avez sans doute déjà mille questions en tête, et il y a fort à parier que de nombreuses autres viendront s'ajouter au fil des mois. Dans ce livre-carnet, vous aurez toutes les informations nécessaires pour vivre votre grossesse de façon saine et sereine, mais également des pages à remplir pour y consigner petits et grands moments, prendre note de vos émotions et recueillir vos souvenirs tout au long de cette période si spéciale. Vous pourrez y retrouver : - toutes les étapes de la grossesse décryptées pour vous et pour votre bébé ; - les réponses à vos questions pour vous préparer, vivre et vous remettre de votre grossesse ; - un journal de bord ludique et coloré avec des pages spéciales à remplir et dans lesquelles coller tous vos souvenirs et photos ; - un guide qui regroupe le meilleur de " Votre Grossesse " d'Anna Roy, sage-femme engagée aux multiples casquettes et d'Arnault Pfersdorff, pédiatre et ancien chrononiqueur à la Maison des maternelles, ainsi que les textes, conseils et astuces d'Isabelle Tepper, journaliste spécialisée en parentalité, pour vous accompagner au quotidien dans la grossesse et au-delà. Un carnet de bord à lire et remplir au gré de vos envies pour vous guider et vous accompagner tout au long de l'aventure. Prêt(e)s ?