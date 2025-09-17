Inscription
Immigrations

Guillaume Larrivé

Français. Européens. Occidentaux. Si nous voulons continuer à aimer notre histoire, ? il est temps de le décider. Le nouvel âge des migrations ne fait que commencer. Saurons-nous rompre avec un demi-siècle d'hésitations et tracer, dès maintenant, un nouveau chemin pour la France ?? Libérons-nous des passions mauvaises. Celle des immigrationnistes, qui n'aiment pas notre cité, comme celle des identitaristes, qui détestent l'humanité. Ouvrons les yeux. Telle qu'elle se déroule, l'immigration n'est plus, aujourd'hui, une chance pour la France. Elle semble même hors de contrôle. Que faire ? Gouverner, vraiment. Redonnons au peuple souverain le pouvoir de décider qui peut être accueilli au sein de notre communauté nationale. Réaffirmons la France en Europe, en bâtissant avec nos alliés une capacité continentale d'action, à l'est comme au sud. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'heure de la décision.

Par Guillaume Larrivé
Chez Alpha

Auteur

Guillaume Larrivé

Editeur

Alpha

Genre

Sciences politiques

Immigrations

Guillaume Larrivé

Paru le 17/09/2025

Alpha

9,00 €

9782383881568
