Carlo Ancelotti est sans doute le plus grand entraîneur de club au monde. Il a dirigé certaines des équipes européennes les plus prestigieuses : l'AC Milan, la Juventus, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Chelsea et le Real Madrid. Il a remporté des titres dans les cinq grands championnats européens (Premier League, Liga, Ligue 1, Serie A et Bundesliga), mais son exploit le plus impressionnant reste son palmarès en Ligue des champions. En mêlant des anecdotes de sa vie au récit détaillé de chacune de ces sept victoires en Ligue des champions, Carlo crée un récit footballistique riche qui vous plongera dans l'esprit d'un vainqueur. Carlo montre comment la Ligue des champions a toujours été le trophée qu'il convoitait : comment il la regardait enfant et rêvait de soulever un jour le trophée, comment chacune a été aussi spéciale et émouvante que les précédentes, tout en évoquant les défaites dévastatrices qui ont mené aux titres qui lui ont échappé.