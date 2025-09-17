Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Carlo Ancelotti est sans doute le plus grand entraîneur de club au monde. Il a dirigé certaines des équipes européennes les plus prestigieuses : l'AC Milan, la Juventus, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Chelsea et le Real Madrid. Il a remporté des titres dans les cinq grands championnats européens (Premier League, Liga, Ligue 1, Serie A et Bundesliga), mais son exploit le plus impressionnant reste son palmarès en Ligue des champions. En mêlant des anecdotes de sa vie au récit détaillé de chacune de ces sept victoires en Ligue des champions, Carlo crée un récit footballistique riche qui vous plongera dans l'esprit d'un vainqueur. Carlo montre comment la Ligue des champions a toujours été le trophée qu'il convoitait : comment il la regardait enfant et rêvait de soulever un jour le trophée, comment chacune a été aussi spéciale et émouvante que les précédentes, tout en évoquant les défaites dévastatrices qui ont mené aux titres qui lui ont échappé.

Par Carlo Ancelotti
Chez Talent sport

|

Auteur

Carlo Ancelotti

Editeur

Talent sport

Genre

Football

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Carlo Ancelotti par Carlo Ancelotti

Commenter ce livre

 

Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti

Paru le 08/10/2025

Talent sport

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378154721
9782378154721
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.