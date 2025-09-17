Inscription

#Essais

Le sionisme en 101 citations

Yakov Rabkin

ActuaLitté
Le sionisme est souvent mal compris et les amalgames entre sionisme et judaïsme, ainsi qu'entre antisionisme et antisémitisme, sont courants. Le sionisme est un terme qui ne cesse de provoquer controverses et malentendus. Certains en sont fiers, d'autres l'utilisent comme une sorte d'opprobre. Le sionisme, mouvement politique né en Europe centrale à la fin du XIX siècle, continue en tout cas d'attirer l'attention du public à travers le monde. La raison en est évidente : ce mouvement a donné naissance à l'Etat d'Israël et son idéologie demeure officielle. Elle est ancrée dans la législation nationale et constitue une condition sine qua non pour participer à la vie politique du pays. L'opposition au sionisme est si mal perçue qu'en février 2025, la police a fait irruption dans les locaux d'un groupe juif ultraorthodoxe à Jérusalem et a confisqué livres, brochures et drapeaux palestiniens, bien que les membres de ce groupe non violent ne représentassent aucune menace pour l'Etat sioniste. Ce bref recueil de citations commentées vise à clarifier ce concept politique en en présentant les aspects principaux. Il introduit au sionisme à travers 101 citations tirées de sources variées, brièvement commentées par l'auteur. Ainsi, le lecteur pourra mieux comprendre le lien que les juifs traditionnels entretiennent avec la Terre promise, découvrir les racines religieuses - en l'occurrence protestantes - du sionisme et se plonger dans les débats sur l'emplacement géographique envisagé pour le futur foyer national juif : en Argentine, en Ouganda ou en Palestine. Il découvrira également les idées des pères fondateurs du mouvement et ses premiers leaders, dont bon nombre deviendront des dirigeants de l'Etat d'Israël. Le livre donne aussi la parole aux sionistes chrétiens, ainsi qu'aux leaders du monde occidental qui se revendiquent du sionisme. Mais le lecteur pourra également entendre les arguments des opposants juifs à ce dernier et, bien entendu, des victimes de la colonisation de la Palestine. Le livre s'articule en plusieurs chapitres : tout d'abord, les origines chrétiennes du sionisme et la christianisation des juifs. Il met à cette occasion l'accent sur les priorités géopolitiques des protestants anglo-saxons du milieu de XIXe siècle et leur rôle dans la naissance de ce mouvement puis son développement. Il montre ensuite comment il a réuni, au tournant du XXe siècle, ses fondateurs juifs (le plus connu étant Herzl) et les nationalismes européens. Il aborde ensuite les bâtisseurs du projet sioniste tels que Ben-Gourion et Jabotinsky, mais aussi ses détracteurs au sein de la communauté juive pour en arriver aux effets politiques qui ont découlé de ce projet avec la création de l'Etat d'Israël et la colonisation des terres palestiniennes grâce à l'appui occidental et les réactions arabes qui en ont résulté, notamment quant à ce que certains qualifient désormais de génocide en cours. Sa dernière partie esquisse le déclin et le ressort du sionisme au tournant du XXIe siècle et sa place incontournable dans la politique internationale. En conclusion, il montre comment le sionisme divise les juifs et consolide aujourd'hui les évangélistes protestants.

Par Yakov Rabkin
Chez Editions i

|

Auteur

Yakov Rabkin

Editeur

Editions i

Genre

Histoire du judaïsme

Le sionisme en 101 citations

Yakov Rabkin

Paru le 17/09/2025

72 pages

Editions i

7,90 €


