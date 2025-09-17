Inscription
Petit Futé Avignon Vaucluse-Luberon-Ventoux

Petit Futé

C'est un coin de Provence tellement typique que cela pourrait relever du cliché ! Le chant des cigales se confond avec celui des fontaines au centre des villes et villages au nom chantant, tandis que les lumières et les senteurs se mêlent aux couleurs chatoyantes, en ville comme en campagne. Dans ce département, les cultures fruitières sont partout et offrent de quoi déguster les meilleurs apéritifs de Provence. C'est aussi un département d'histoire, des majestueux sites antiques à la Cité des papes, sans oublier les châteaux de la Renaissance. Les amoureux de la nature seront conquis par les sommets de Montmirail et les Gorges de la Nesque !

Par Petit Futé
Chez Editions Déclics

Auteur

Petit Futé

Editeur

Editions Déclics

Genre

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Petit Futé Avignon Vaucluse-Luberon-Ventoux

Petit Futé

Paru le 15/10/2025

Editions Déclics

9782370575296
